FW-PI: Einsatzreicher Nachmittag in Uetersen / Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Pinneberg (ots)

Donnerstag, 22. Mai 2025, 15.23 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Ossenpadd +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)

Uetersen - am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zimmerbrand, der sich schnell auf ein weiteres Zimmer ausdehnte. Knapp 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr verhinderten einen Dachstuhlbrand. Parallel mussten zwei weitere Einsätze im Stadtgebiet abgearbeitet werden.

Um kurz nach 15 Uhr war es mit der Ruhe in Uetersen vorbei. Um 15.23 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Ossenpadd alarmiert. Hier sollte eine starke Rauchentwicklung aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses dringen.

Da die Uetersener Feuerwehrleute gerade erst 10 Minuten zuvor alarmiert wurden, um eine Tür für den Rettungsdienst zu öffnen, waren schnell die ersten Kräfte im Ossenpadd vor Ort.

Wehrführer und Einsatzleiter Frank Girnus konnte eine starke Rauchentwicklung bestätigen. Seine Erkundung ergab, dass sich das Feuer bereits auf ein weiteres Zimmer ausgebreitet hatte. Daher ließ er sofort Vollalarm für die Feuerwehr Uetersen auslösen.

Sofort gingen drei Trupps unter schwerem Atemschutz von verschiedenen Richtungen im Gebäude vor, um das Feuer einzudämmen. Zu Beginn konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Feuer durch die Decke in das Dach ausgebreitet hatte. Daher ging die Drehleiter vor dem Objekt in Stellung, um das Dach punktuell zu öffnen und auf Glutnester zu kontrollieren.

Hier konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Das Feuer hatte sich nicht in das Dach ausgebreitet. Nach knapp 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten konnten beginnen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde größerer Schaden am Gebäude verhindert. Um 16.25 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 6 Personen im Gebäude. Einige waren bereits von selbst herausgekommen. Die letzten wurden von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geführt. Verletzt wurde niemand.

Mit diesem Einsatz war der Nachmittag aber noch nicht für die Ehrenamtlichen vorbei. In der Reuterstraße musste noch eine größere Ölspur abgestreut werden. Diese zog sich bis in den Tornescher Weg. So ging es für einige Einsatzfahrzeuge vom Ossenpadd direkt weiter in die Reuterstraße.

Von der Feuerwehr können zur Brandursache und Schadenhöhe keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Uetersen: 28 mit 5 Fahrzeugen, KFV Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeug, Rettungsdienst: 3 mit 1 Fahrzeug, Polizei

