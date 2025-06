Polizei Hagen

POL-HA: Unfall vor Grundstücksausfahrt: drei Leichtverletzte

Hagen-Eckesey (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der Eckeseyer Straße am Mittwochnachmittag (18.06.2025) wurden mehrere Personen verletzt. Um etwa 16.50 Uhr beabsichtigte ein 44-Jähriger mit seinem VW Crafter von einem Grundstück auf Höhe der Hausnummer 52 auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei missachtete er jedoch den VW Golf einer 40-Jährigen, die mit mehreren Insassen in Richtung Vorhalle unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der VW Golf geriet dabei von der Fahrbahn und kam erst auf dem Gehweg zum Stehen. Durch den Zusammenprall erlitten die 40-Jährige, eine 66-jährige Seniorin und ein 11-jähriger Junge, die sich mit ihr im Auto befanden, leichte Verletzungen. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rst)

