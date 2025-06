Polizei Hagen

POL-HA: Schreihals enttarnt sich selbst als mit Haftbefehl Gesuchter

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (19.06.2025) fuhr eine Polizeistreife gegen 13 Uhr durch die Körnerstraße. Auf dem Gehweg nahm sie einen Mann wahr, der lauthals herumschrie. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle, um dem ungewöhnlichen Verhalten des Mannes am Feiertag auf den Grund zu gehen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich schnell heraus, dass der 43-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in die Hagener Justizvollzugsanstalt. Der Vollstreckungshaftbefehl beläuft sich auf zehn Monate. (hir)

