Polizei Hagen

POL-HA: Täter fliehen mit Fahrzeug nach Einbruch - Schuss aus Dienstwaffe abgefeuert

Hagen | Märkischer Kreis (ots)

Am Freitagmorgen (20.06.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Fritz-Reuter-Weg in Iserlohn. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen hellen VW fest, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Beim Anhalteversuch fuhr er auf die Polizisten zu. Ein Beamter gab einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Trotz einer Fahndung gelang den Tatverdächtigen die Flucht. Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Hagen die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen. Zeugenhinweise zum Geschehen und zum flüchtenden PKW werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell