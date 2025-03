Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 08.03.2025, meldete ein 79-Jähriger Mann aus Heßheim einen Verkehrsunfall nach. Laut seinen Angaben stellte er an seinem PKW im Bereich der Frontstoßstange rechtseitig Kratzer fest, die möglicherweise durch ein Ereignis am Vortag entstanden. Er parkte am Freitag den 07.03.2025, gegen 16:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Wormser Straße in 6722 Frankenthal. Als er gegen 16:15 Uhr mit seinem PKW rückwärts ausparkte, touchierte er mutmaßlich mit seinem PKW den rechts neben ihm parkenden PKW am Heck. Bei dem beschädigten PKW soll es sich um einen roten PKW handeln. Weitere Konkretisierungen zum beschädigten PKW sind nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell