POL-PDLU: Speyer -Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet

Frankenthal (ots) - Am Freitag, den 07.03.2025, um 09:06 Uhr befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher den Ruchheimer Weg in Fahrtrichtung Sonnenstraße. An jener Kreuzung bog dieser mit seiner geführten Fahrzeugkombination, bestehend aus weißem Sattelschlepper und blauen Sattelauflieger nach rechts in die Sonnenstraße ein. Hier kam es aufgrund des ausscherenden Anhängers zur Kollision mit einer ...

mehr