Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Jugendliche auf E-Scooter flüchten nach Sturz eines Hageners

Hagen-Boele (ots)

Mittwochabend (18.06.2025) gegen 19 Uhr stürzte ein Fußgänger im Eschenweg in Boele, nachdem zwei E-Scooter-Fahrerinnen an ihm vorbeifuhren. Der 69-Jährige gab an, dass er das Gleichgewicht verloren habe und zu Boden fiel, weil die Jugendlichen, die aus Richtung des Helfer Marktplatzes kamen, ganz knapp an ihm vorbeifuhren. Bei dem Sturz verletzte sich der Hagener leicht. Er habe die beiden Jugendlichen angesprochen und nach ihren Personalien gefragt. Sie hätten die Angaben jedoch verweigert und geäußert, dass er ein Krankenhaus aufsuchen solle.

Die beiden jungen Frauen beschrieb er wie folgt: beide weiblich und ca. 16 bis 19 Jahre alt. Eine Person hatte dunkle, offene Haare, die andere blonde Haare. Die E-Scooter-Fahrerinnen seien schlank gewesen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die Ermittlungen aufgrund der Verkehrsunfallflucht führt das Verkehrskommissariat. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell