POL-HA: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hagen (ots) - Am Freitagabend kam es in der Hagener Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern, wo die Polizei noch schlichten konnte und nach einem intensiven Gespräch die Streithähne zurückließ. Nicht einmal eine Stunde später, wurde die Polizei erneut zu einem Streit an der gleichen Örtlichkeit gerufen, bei dem die beiden stark alkoholisierten 38 und 49 Jahre alten Männer aus Hagen erneut aneinander ...

mehr