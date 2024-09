Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Trickdieb unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 14:00 Uhr, hat ein Trickdieb in einem Parkhaus in der Hauptstraße in Weil am Rhein eine Autofahrerin bestohlen. Der Mann hatte die 63-Jährige gestikulierend zum Anhalten bewogen und gab vor, dass irgendetwas am Rad des Autos der Frau nicht stimme. Während des Gesprächs öffnete die Frau die Beifahrertüre. Anschließend musste sie feststellen, dass ihre Handtasche aus dem Innenraum entwendet worden war. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

