Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Sprayer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 08.09.2024, gegen 03:00 Uhr, ist in Weil am Rhein-Haltingen ein mutmaßlicher Sprayer von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der 27-jährige war auf dem Dach eines Betriebsgebäudes von einem dort tätigen Mitarbeiter entdeckt worden. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete die Person durch einen beherzten Sprung vom Dach. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in einem Gebüsch liegend angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In seinem Rucksack führte er Farbdosen und Einweghandschuhe mit. Die Sachen wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell