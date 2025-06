Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierter Hagener belästigt Passanten in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Passanten machten Polizisten am Sonntag (22.06.2025) auf einen 45-jährigen Randalierer in der Fußgängerzone der Hagener Innenstadt aufmerksam. Gegen 20 Uhr belästigte er in der Elberfelder Straße andere Personen. Eine Streifenwagenbesatzung suchte zunächst das Gespräch mit dem Hagener und erteilte ihm einen Platzverweis. Der alkoholisierte Mann kam den Anweisungen der Polizisten nach und entfernte sich. Etwa 40 Minuten später löste er jedoch erneut einen Einsatz aus. Auch dieses Mal randalierte er und belästigte Passanten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von knapp 2,6 Promille. Montagmorgen durfte der 45-Jährige das Gewahrsam nach erfolgter Ausnüchterung verlassen. (arn)

