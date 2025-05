Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Rotenburg an der Fulda. Am Sonntag (25.05.), gegen 19 Uhr, befuhren zwei Autos aus Kassel und Rotenburg in der genannten Reihenfolge die L 3208 von Braach kommend in Richtung Baumbach. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Alheim näherte sich den beiden Autos von hinten und überholte diese. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der 24-Jährige dabei mit dem entgegenkommenden VW einer 28-jährigen Rotenburgerin. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer der vorausfahrenden Autos aus Kassel und Rotenburg werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter 06623 - 937-0, jeder anderer Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden, da sie möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können.

(Polizeistation Rotenburg)

FD

Alleinunfall auf Bundesstraße

Fulda. Am Montag (26.05), gegen 2 Uhr, befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda mit seinen zwei 19- und 21-jährigen Mitfahrern die B 458 von Dipperz kommend in Richtung Fulda. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell