Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Meppen (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes an der Hasebrinkstraße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein dort geparkter schwarzer VW Golf im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grünen VW Bulli handeln. Diese Information stammt aus einem handschriftlichen Zettel, der von einem bislang unbekannten Zeugen an dem beschädigten Pkw hinterlassen wurde. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

