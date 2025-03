Polizei Aachen

POL-AC: Ermittlungsgruppe der Polizei Aachen fasst mutmaßlichen Fahrraddieb

StädteRegion/ Aachen/ Herzogenrath (ots)

Die Ermittlungsgruppe Bike & City der Polizei Aachen hat am Montag (17.03.2025) einen Mann festgenommen. Ihm werden mehrere Diebstähle zur Last gelegt.

Nach einigen Diebstählen im Umkreis des Tivoli-Fußballstadions an der Krefelder Straße in Aachen in der letzten Zeit hatten die Ermittler der EG Bike & City ein sogenanntes "Lockfahrrad" abgestellt, das mit einer speziellen Ortungstechnik ausgestattet war. Diese Technik führte geradewegs in eine Wohnung eines Hauses an der Kohlberger Straße in Herzogenrath. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten nicht nur das gestohlene Lockfahrrad, sondern auch noch ein Pedelec und einen E-Scooter. Beide waren als gestohlen gemeldet. Außerdem stellten die Beamten umfangreiches Einbruchs- und Aufbruchwerkzeug sicher.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Der 43-jährige Tatverdächtige ist wegen ähnlicher Delikte bereits einschlägig bekannt. Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr wurde er vorläufig festgenommen.(sk)

