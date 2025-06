Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreiche Kontrollen der Hagener Polizei im Bereich der Innenstadt

Hagen (ots)

Samstagabend (21.06.2025) führte die Hagener Polizei erneut zielgerichtete Personen- und Fahrzeugkontrollen im Bereich der Innenstadt durch. Das Ziel der Beamten war es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und Straftaten konsequent zu verfolgen. Der Einsatz am Samstag verlief erfolgreich: Die Einsatzkräfte trafen in der Stresemannstraße zwei männliche Personen (29 Jahre und 28 Jahre) an, die unter Verdacht stehen, mit Marihuana gehandelt zu haben. Gegen den 29-Jährigen lag bereits ein Bereichbetretungsverbot vor, sodass ein Zwangsgeldverfahren in Höhe von 250 Euro eingeleitet wurde. Gegen den 28-Jährigen wurde ein dreimonatiges Bereichbetretungsverbot ausgesprochen. Die Kontrollen wurden durch mehrere Anwohner positiv wahrgenommen. Das konsequente Einschreiten der Polizisten wurde gelobt. Ähnliche Einsätze finden regelmäßig statt und sind bereits in Planung. (arn)

