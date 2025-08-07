PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Erfurter fällt auf Liebesbetrüger herein

Erfurt (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Erfurt verlor mehrere tausend Euro an sogenannte Love-Scammer. Bereits im Juni wurde er über eine Social-Media-Plattform von einer angeblichen Soldatin aus Großbritannien kontaktiert. Nach einer digitalen Kennenlernphase sollte der Mann Pakete annehmen und deren Kosten übernehmen. In mehreren Überweisungen zahlte er über 4.400 Euro sowie zusätzlich mehr als 600 Euro in Form von Geschenkkarten. Schließlich durchschaute er den Betrug und erstattete am Mittwochnachmittag Anzeige bei der Polizei.

Love-Scammer nutzen gezielt emotionale Bindungen, um Geld zu erpressen. Seien Sie misstrauisch bei Online-Kontakten, die finanzielle Hilfe fordern. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

