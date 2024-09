POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Diebestour

Gengenbach (ots) - Auf dem Weg in Richtung Fußbach ist am Donnerstagmorgen ein 28-jähriger Lastwagenfahrer auf der K5333 auf den Grünstreifen geraten und hat in der Folge die Kontrolle über sein Schwergewicht verloren. Der 12-Tonner kippte zur Seite, wobei sich der Lenker leichte Verletzungen zugezogen hat und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht ...

