Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Auto in Hochheim zerkratzt
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen verursachte ein Unbekannter im Erfurter Ortsteil Hochheim erheblichen Sachschaden an einem geparkten VW. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeugs. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Drei-Quellen-Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/74430-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0204088 entgegen. (SE)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell