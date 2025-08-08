Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp 100 Haftbefehle: Parksünder muss ins Gefängnis

Erfurt (ots)

Donnerstagvormittag wurde die Erfurter Polizei wegen eines Parksünders tätig. Ein 56-jähriger Mann hatte in den Jahren 2022 und 2023 wiederholt Parkverstöße begangen und die daraus resultierenden Bußgelder nicht bezahlt. In der Folge wurden gegen ihn nahezu 100 Haftbefehle erlassen. Da er die fälligen Geldstrafen von über 43.000 Euro sowie zusätzliche Auslagen und Gebühren von knapp 4.700 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun eine mehr als dreijährige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen. (SE)

