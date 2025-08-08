LPI-EF: Autoscheibe eingeschlagen

Sömmerda (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in einem Supermarkt in Sömmerda ein 41-jähriger Mann beim Diebstahl erwischt. Gegen 15:00 Uhr hatte er Lebensmittel im Wert von über 74 Euro in seinen Rucksack gepackt und versuchte, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Ladendetektiv hielt ihn auf und informierte die Polizei. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. (SE) Rückfragen bitte an: ...

