Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Verkehrsunfall in der Schwartauer Allee: 17-Jähriger schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (26.09.2024) zog sich der Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Lorenz Nord schwere Verletzungen zu. Das Leichtkraftrad war zuvor in der Schwartauer Landstraße mit einem PKW zusammengestoßen. Die Klärung der konkreten Unfallursache ist jetzt Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen des 2. Polizeireviers Lübeck.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 06:30 Uhr in der Schwartauer Allee/ Ecke Matthäistraße. Am Einsatzort stellten die alarmierten Beamten des 2. Polizeireviers einen auf der Fahrbahn der Schwartauer Allee liegenden Motorradfahrer fest. Sein Leichtkraftrad lag stark beschädigt am Fahrbahnrand. In unmittelbarer Nähe stand ein beschädigter PKW Mercedes auf der Straße. Wie sich herausstellte, hatte sich der 17 Jahre alte Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 17-Jährige mit seiner Piaggio die Schwartauer Allee in Richtung stadteinwärts. Kurz vor dem Erreichen der Matthäistraße stieß er auf der Fahrbahn mit einem weißen PKW Mercedes Citan zusammen, dessen Fahrer zuvor aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Der 39-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die näheren Umstände des Verkehrsunfalles sowie die Klärung der konkreten Ursache werden jetzt im Rahmen der Ermittlungen geprüft. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall in der Schwartauer Allee am Donnerstagmorgen beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Sowohl das Motorrad als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des Citan. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 6000 Euro.

