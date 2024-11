Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Dresden, Leipzig, Ostsachsen: Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls/ Im Fokus: Unternehmen im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

Dresden (ots)

Fast 100 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden waren am 12. November 2024 im Einsatz, um auf Grundlage des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Prüfungen im Speditions-, Transport- und dem damit verbundenen Logistikgewerbe durchzuführen. Im Fokus standen Speditionen und Transportunternehmen, Paket- und Kurierdienstleister sowie Zustellfirmen. An mehreren Orten waren Kontrollstellen an Autobahnen und Bundesstraßen eingerichtet. Insgesamt sind mehr als 200 Fahrer und Beschäftigte von 110 Firmen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt worden. Bereits am Abend des Kontrolltages standen mehrere Verstöße vor allem gegen Melde- und Mitführungspflichten zu Buche. "Darüber hinaus ergaben sich rund 140 Verdachtsfälle, die weitere Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach sich ziehen", so Heike Wilsdorf, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Dresden. "Dabei geht es unter anderem um das Vorenthalten und Veruntreuen von Ar-beitsentgelt, das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, die Missachtung von Vorschriften zur Einhaltung des Mindestlohnes sowie der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer."

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch. Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch schädigen alle, indem neben Sozialabgaben auch Steuern hinterzogen und Arbeitsplätze gefährdet werden. Das verursacht nicht zuletzt Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten legal arbeitender Unternehmen und Arbeitnehmer und erhöht die Abgabenlast für die Solidargemeinschaft.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell