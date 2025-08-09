PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Konsequenzen für Drängler im Straßenverkehr

Erfurt (ots)

Am 08.08.2025 gegen 11:30 Uhr kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Ringelberg zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr hinter einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin die linke der zwei Fahrspuren. Dabei missachtete er mehrfach den Sicherheitsabstand und betätigte die Lichthupe, um die vorausfahrende Fahrzeugführerin zum Fahrspurwechsel zu bewegen.

Da ein Wechsel der Fahrspur für die 48-Jährige verkehrsbedingt zunächst nicht möglich war, setzte sie ihre Fahrt fort und wechselte erst später die Spur. An der Ausfahrt Ringelberg kam die 48-jährige Fahrerin an einer Lichtzeichenanlage zum Stehen. Daraufhin überholte der Drängler, stellte sein Fahrzeug quer vor das der Frau und blockierte so ihre Weiterfahrt. Der Mann stieg aus und konfrontierte die Fahrerin wegen ihres zuvor unterbliebenen Spurwechsels.

Unbeteiligte Zeugen griffen verbal ein und wiesen darauf hin, dass die Auseinandersetzung an einem anderen Ort zu klären sei. Beide Beteiligten wurden schließlich an einer Tankstelle durch die Polizei festgestellt.

Gegen den 43-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass Nötigung im Straßenverkehr kein Kavaliersdelikt ist. Gegenseitige Rücksichtnahme und umsichtiges Verhalten sind unerlässlich, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

