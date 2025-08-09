PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierfinken unterwegs

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zogen unbekannte Täter durch die Erfurter Altstadt und brachten mehrere Graffiti, unter anderem mit Bezug zu einem lokalen Sportverein, auf Hauswänden und Fahrzeugen auf. Es entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

