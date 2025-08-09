Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Schmierfinken unterwegs
Erfurt (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag zogen unbekannte Täter durch die Erfurter Altstadt und brachten mehrere Graffiti, unter anderem mit Bezug zu einem lokalen Sportverein, auf Hauswänden und Fahrzeugen auf. Es entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung. (TH)
