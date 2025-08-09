LPI-EF: Schmierfinken unterwegs

Erfurt (ots) - Am 08.08.2025 gegen 11:30 Uhr kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Ringelberg zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr hinter einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin die linke der zwei Fahrspuren. Dabei missachtete er mehrfach den Sicherheitsabstand und betätigte die Lichthupe, um die vorausfahrende Fahrzeugführerin zum Fahrspurwechsel zu bewegen. Da ...

mehr