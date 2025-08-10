PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kommissar Zufall ermittelt

Erfurt (ots)

Das nötige Quäntchen Glück hatten Erfurter Polizeibeamte am Sonntagmorgen als es sie und gleichzeitig eine amtsbekannte Betäubungsmittelkonsumentin mit ihrem Fahrzeug in die Nähe eines Schnellrestaurant im Erfurter Osten verschlug. Die Beamten erkannten die Zwanzigjährige wieder. Statt eines Frühstücks gab es eine Verkehrskontrolle, bei der ein Betäubungsmittelvortest positiv anschlug. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 06:53

    LPI-EF: Zeuge überführt flüchtigen Promille-Fahrer nach Crash

    Erfurt (ots) - Erfurt - Krämpfervorstadt, 09. August 2025, 11:30 Uhr: Ein scheinbar harmloser Einparkversuch endete am Samstagvormittag in einem Polizeieinsatz mit Führerscheinentzug. Ein 66-jähriger Autofahrer touchierte beim Rangieren den Pkw eines 35-jährigen Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand ein vierstelliger Sachschaden. Anstatt den Unfall sofort zu ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 04:14

    LPI-EF: E-Scooter - Alkohol oder Drogen - keine gute Kombination

    Erfurt (ots) - Gleich drei Personen wurden durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd in der Nacht vom Freitag, 08.08.25 auf Samstag, 09.08.25 mit E-Scootern aus dem Verkehr gezogen. Die erste Person wurde gegen 22:05 Uhr im Stadtgebiet mit einem Atemalkoholwert von 1,04 Promille festgestellt. Die zweiter Person ging den Beamten gegen 01:32 Uhr ins Netz. Ein hier durchgeführter Drogenvortest war positiv auf ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 01:58

    LPI-EF: E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr gezogen

    Sömmerda (ots) - Am Wochenende kontrollierten Beamte der PI Sömmerda unabhängig voneinander zwei E-Scooter Fahrer, welche verkehrsrechtliche Vorschriften missachteten. Den Anfang machte in den frühen Samstagmorgenstunden ein 16 Jahre alter Jungendlicher der seinen E-Scooter unter Alkoholeinfluß führte. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 0,98 Promille. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, weclhe unter anderem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren