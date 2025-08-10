Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kommissar Zufall ermittelt

Erfurt (ots)

Das nötige Quäntchen Glück hatten Erfurter Polizeibeamte am Sonntagmorgen als es sie und gleichzeitig eine amtsbekannte Betäubungsmittelkonsumentin mit ihrem Fahrzeug in die Nähe eines Schnellrestaurant im Erfurter Osten verschlug. Die Beamten erkannten die Zwanzigjährige wieder. Statt eines Frühstücks gab es eine Verkehrskontrolle, bei der ein Betäubungsmittelvortest positiv anschlug. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell