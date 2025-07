PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickbetrüger am Werk +++ Terrassentür eingeschlagen +++ Rüttelplatte gestohlen +++ Gräber verwüstet

Hofheim (ots)

1. Trickbetrüger am Werk,

Liederbach, Oberliederbach, Am Wehr, Montag, 14.07.2025, 17:30 Uhr

(ro)Eine Frau ist am Montag in Liederbach (Oberliederbach) Trickbetrügern aufgesessen. Die Kelkheimerin hatte ihren braunen Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Wehr" geparkt und ging einkaufen. Als sie gegen 17:30 Uhr zum Auto zurückkehrte, sprach sie ein fremder Mann an. Geschickt lenkte er sie ab, indem er sie auf Reißzwecken vor ihrem Hinterrad aufmerksam machte und diese zusammen mit ihr einsammelte. So bemerkte die Frau nicht, dass ihr zwischenzeitlich die Bankkarte sowie Bargeld entwendet wurden. Als dies der Seniorin auffiel, waren die Betrüger bereits verschwunden. Der Unbekannte wird als etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte schwarze Haare und war mit einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

2. Terrassentür eingeschlagen,

Schwalbach, Rheinlandstraße, Montag, 14.07.2025, 08:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(ro)Am Montag haben Einbrecher die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in Schwalbach eingeschlagen. Zwischen 08:00 und 20:30 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und versuchten zunächst die Terrassentür der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Rheinlandstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe dieser Tür ein und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und ließen diverse Wertgegenstände sowie Bargeld und Schmuck mitgehen, bevor sie unbemerkt von dannen zogen. Die Kriminalpolizei erbittet unter er Rufnummer (06196) 2073-0 sachdienliche Hinweise.

3. Rüttelplatte gestohlen,

Eschborn, Unterortstraße, Freitag, 11.07.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 14.07.2025, 12:00 Uhr

(ro)Diebe hatten es in den vergangenen Tagen in Eschborn auf eine Rüttelplatte abgesehen. Sie näherten sich zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr einem Baustellencontainer in der Unterortstraße und entwendeten eine Rüttelplatte, die auf dem Container gelagert war. Die Täter dürften zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Gräber verwüstet,

Bad Soden, Neuenhain, Rother Weingartenweg, Festgestellt: Montag, 14.07.2025, 09:15 Uhr

(ro)In Bad Soden (Neuenhain) waren Unbekannte in den vergangenen Tagen auf einem Friedhof zugange, wo sie mehrere Gräber verunstalteten. In welchem Zeitraum die Täter sich auf dem Gelände im "Rother Weingartenweg" aufhielten und wer für die Taten verantwortlich ist, ist bislang unklar. Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, werden Sie gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

