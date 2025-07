POL-MTK: +++ Auf der Straße ausgeraubt +++ Trickdiebe erbeuten Schmuck +++ Eisautomat aufgebrochen +++ Diebstahl von einem Geldbeutel +++

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Auf der Straße ausgeraubt,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße,

Samstag, 12.07.2025, 01:40 Uhr

(en) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer räuberischen Erpressung am Hofheimer S-Bahnhof.

Der 26- jährige Geschädigte war in Begleitung eines Freundes zu seiner Bahn am Hofheimer S-Bahnhof unterwegs. An einem der Bahnsteige wurde er von einer männlichen Person angesprochen. Infolge des Gesprächs holte der Täter einen nicht näher beschreibbaren Gegenstand heraus, bedrohte damit den Geschädigten und forderte ihn auf ihm seine Wertgegenstände herauszugeben.

Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 20 - 25- jährigen Mann. Dieser war ca. 180 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Kappe, eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Zusätzlich führte er einen großen schwarzen Hund mit sich.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Trickdiebe erbeuten Schmuck,

Hattersheim am Main, Rotenhofstraße,

Freitag, 11.07.2025, 15:30 Uhr

(en) Am gestrigen Freitag ist ein 84- jähriger Hattersheimer einem Trickdieb aufgesessen.

Durch einen unbekannten Täter wurde der Hattersheimer auf der Straße angesprochen und nach dem Weg in Richtung Frankfurt gefragt. Während des Gesprächs bedankte sich der Täter mehrmals und lenkte so den Geschädigten ab. Als Dank für die Auskunft steckte er dem 84- jährigen ein Ring an und hängte eine goldene Kette um den Hals um. Da der Hattersheimer es nicht haben wollte, forderte er den Täter auf beides wieder abzunehmen. Dem kam der Täter widerwillig nach und nahm gleichzeitig auch den Ehering und die goldene Halskette des Geschädigten mit ab und steckte diese ein.

Der Hattersheimer beschrieb den Täter als männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er verfügte über eine schmale Statur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grauen Hosenanzug mit einem hellblauen Hemd. Der Täter war mit einem silbernen Audi A4 älteren Models unterwegs. Der Pkw war ein Rechtslenker und hatte ein ausländisches Kennzeichen mit gelbem Hintergrund und weißer Schrift.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Eisautomat aufgebrochen,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße,

Donnerstag, 10.07.2025, 23:51 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 00:30 Uhr

(en) In Hattersheim wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Eisautomat von Dieben angegangen.

Durch unbekannte Täter wurde der Automat mittels Werkzeugs aufgebrochen und daraus die Geldkassette entwendet. Hiernach entfernten sich die Täter. Die Flucht konnte von einer Zeugin beobachtet werden.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen im Alter zwischen 25 und 30 Jahre, mit schmaler Statur und südländischem Erscheinungsbild. Beide hatten dunkle, kurze und gelockte Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trugen beide schwarze Hoodies. Einer der Täter hatte eine helle Cargohose an.

Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Diebstahl von einem Geldbeutel,

Eschborn, Hunsrückstraße,

Freitag, 11.07.2025, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr

(en) Am Eschborner Friedhof kam es am Freitag zu einem Diebstahl eines Geldbeutels aus einem Rucksack.

Die 72- jährige Geschädigte war in Begleitung einer Freundin auf dem Friedhof. Als sie auf einer dortigen Bank Platz nahmen, setzte die Geschädigte ihren Rucksack ab und stellte diesen in der Nähe ab. Als die 72- Jährige ihren Rucksack wieder aufnahm, stellte sie fest, dass dieser offen war und der Geldbeutel fehlte.

Das Diebesgut wird auf ca. 350 EUR geschätzt.

Von der Geschädigten wurden zwei Personen beschrieben, welche sich ebenfalls auf der Bank befanden. Hierbei handelt es sich um eine männliche und eine weibliche Person. Der Mann war schlank und hatte dunkle Haare und einen Kinnbart. Auffällig waren teilweise fehlende und schlechte Zähne. Er trug einen hellen Anzug und war der deutschen Sprache nicht mächtig. Die Frau war schlank und hatte dunkle, schulterlange Haare. Sie trug ein einteiliges Kostüm in der Farbe Beige.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

