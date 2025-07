PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Reifen aufgestochen +++ Auto des Ordnungsamtes beschädigt +++ Zelt der Ferienspiele beschädigt +++ Auf Bundesstraße gewendet

Hofheim (ots)

1. Reifen aufgestochen,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Donnerstag, 10.07.2025, 10:31 Uhr bis 10:42 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag innerhalb weniger Minuten die Reifen eines Autos in Eschborn aufgestochen. Zwischen 10.31 Uhr und 10.42 parkte ein grauer VW Tiguan auf der mittleren Ebene des Parkhauses eines Einkaufscenters in der Ginnheimer Straße. In diesem Zeitraum muss eine bislang unbekannte Person alle Reifen auf der Beifahrerseite des Autos eingestochen und somit zerstört haben. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 an die Polizeistation Eschborn.

2. Auto des Ordnungsamtes beschädigt,

Kriftel, Frankfurter Straße, Mittwoch, 09.07.2025, 18 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 6 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Fahrzeug des Ordnungsamtes in Kriftel von Unbekannten beschädigt. Der betroffene Dacia stand zwischen 18 Uhr und 6 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in der Frankfurter Straße, als die Täter einen Scheibenwischer abrissen und das Fahrzeug mit Bierflaschen bewarfen. Zusätzlich stießen die Vandalen ein in der Nähe befindliches Motorrad in ein Gebüsch. Glücklicherweise wurde es dadurch aber nicht beschädigt. Die Polizeistation Hofheim ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sollten Sie in der Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

3. Zelt der Ferienspiele beschädigt,

Kelkheim, Gagernring, Dienstag, 08.07.2025, 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstagnachmittag ein Zelt der Ferienspiele in Kelkheim beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr betraten die Täter das Parkplatzgelände am Gagernring zur Hornauer Straße und schlitzten die Seitenplane des Zelts an mehreren Stellen mit einem Messer auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Auf Bundesstraße gewendet,

Bundesstraße 8 bei Sulzbach, Donnerstag, 10.07.2025, 4.20 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen verursachte eine Autofahrerin gegen 4.20 Uhr einen Verkehrsunfall, als sie auf einer Bundesstraße wendete. Die 34-Jährige fuhr mit einem Chevrolet von der A 66 kommend auf der B 8. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte sie hier in Höhe von Sulzbach abfahren, verpasste jedoch die entsprechende Ausfahrt. Etwa 100 Meter weiter wendete sie ihr Auto und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück. Ein hinter dem Chevrolet fahrender Sprinter erkannte das Wendemanöver zu spät, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Chevrolet und der Fahrer des Sprinters wurden leicht verletzt und mussten von einem hinzugerufenen Rettungswagen behandelt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell