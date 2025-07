PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Feuerwehr behindert und Widerstand geleistet +++ Fahrräder aus Tiefgarage entwendet +++ Versuchter Einbruch in Schulgebäude +++ Diebstahl aus PKW

Hofheim (ots)

1. Feuerwehr behindert und Widerstand geleistet, Bad Soden, Neuenhain, Hundsgasse, Sonntag, 13.07.2025, 21:52 Uhr

(ro)Ein Mann hat im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain die Arbeit der Feuerwehr behindert und anschließend im Rahmen seiner Festnahme Widerstand geleistet. Feuerwehr und Polizei wurden um 21:52 Uhr alarmiert, da es in einem Wohnhaus in der Hundsgasse zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Ein 60-Jähriger behinderte Feuerwehrkräfte bei der Erkundung des Gebäudes. Als er der Aufforderung, das Haus zu verlassen, nicht nachkam, mussten Polizeibeamte ihn festnehmen. Hierbei wehrte er sich, sodass die Polizisten ihn zu Boden bringen mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ursächlich für die Rauchentwicklung dürfte ein technischer Defekt einer Lüftungsanlage gewesen sein. Nachdem die Arbeiten der Feuerwehr beendet waren, wurde der Mann wieder vor Ort entlassen. Er muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Fahrräder aus Tiefgarage entwendet,

Eschborn, Rödelheimer Straße, Mittwoch, 09.07.2025 bis Samstag, 12.07.2025, 16:00 Uhr

(ro)Auf Fahrräder hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Eschborn abgesehen. Zwischen Mittwoch und Freitagnachmittag verschafften die Täter sich unbemerkt Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Rödelheimer Straße. Sie hebelten die Tür zum Fahrradkeller auf und ließen mehrere Pedelecs und ein Mountainbike mitgehen, bevor sie samt Beute flüchteten. Die Kriminalpolizei erbittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 sachdienliche Hinweise.

3. Versuchter Einbruch in Schulgebäude,

Kriftel, Lindenstraße, Samstag, 12.07.2025 bis Sonntag, 13.07.2025, 10:30 Uhr

(ro)In Kriftel haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntagmittag versucht, in eine Schule einzudringen. Die Täter setzten mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes an. Nachdem die Tür standhielt, machten sie sich unbemerkt aus dem Staub. Sie hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Diebstahl aus PKW,

Hofheim, Wallau, Am Wandersmann, Freitag, 11.07.2025, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(ro)Ein geparktes Fahrzeug hatten Diebe am Freitag in Hofheim-Wallau im Visier. Der Besitzer hatte seinen weißen Hyundai i20 gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße "Am Wandersmann" abgestellt. Als er nur eine Stunde später wieder zurückkehrte, musste er feststellen, dass die im PKW zurückgelassene Laptoptasche samt Inhalt entwendet worden war. Hinweise zur Tat bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

