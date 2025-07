POL-BO: Fußgängerin (23) bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagvormittag, 17. Juli, in einem Bochumer Parkhaus gekommen. Ein Autofahrer (85) wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr in dem Parkhaus P2 an der Universitätsstraße 150 in Bochum. Ein ...

