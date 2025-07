Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Bochumer Parkhaus: Ein Schwerverletzter (85), sechs beschädigte Fahrzeuge und rund 160.000 Euro Sachschaden

Bochum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagvormittag, 17. Juli, in einem Bochumer Parkhaus gekommen. Ein Autofahrer (85) wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr in dem Parkhaus P2 an der Universitätsstraße 150 in Bochum. Ein 85-jähriger Bochumer hielt mit seinem Pkw an der Schranke zur Einfahrt in das Parkhaus, um ein Parkticket zu ziehen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, wodurch dieser beschleunigte. Das Auto durchbrach die Schranke, beschleunigte einige Meter bergab und kollidierte mit fünf geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen des 85-Jährigen auf die Fahrerseite.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Dach des Pkw aufschneiden, um den 85-Jährigen aus seinem Fahrzeug zu befreien. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Glücklicherweise wurde sonst niemand verletzt.

Neben den insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen wurden eine Barriere, ein Bigpack, eine Wand des Parkhauses sowie Teile des Bordsteins und Asphalts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 160.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell