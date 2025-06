Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 90 Jahre Ortsfeuerwehr Altencelle - Tag der offenen Tür mit buntem Programm für die ganze Familie

Celle (ots)

Die Ortsfeuerwehr Altencelle feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Hierzu öffnen sich am 28. Juni 2025 vom 10 bis 17 Uhr die Tore des Feuerwehrhauses in Altencelle für große und kleine Besucher.

Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm rund um das Thema Feuerwehr für die ganze Familie:

-Feuerlöschertrainer mit praktischen Tipps zum Verhalten im Brandfall

-Informationen zum vorbeugenden Brandschutz

-Jugendfeuerwehr in Aktion

-Spannende Vorführungen und Experimente

- Technikschau moderner Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung der Feuerwehr Altencelle

- Filmvorführung über die 90-jährige Geschichte der Wehr

- Hüpfburg für die kleinen Gäste

- Kaffee- und Kuchenbuffet, sowie Bratwurst, Pommes und Getränke

Die Feuerwehr Altencelle freut sich auf Ihren und Euren Besuch.Der Eintritt ist frei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell