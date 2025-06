Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer auf Dachterrasse im 8. OG!

Celle (ots)

Am Donnerstag um 23:48 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zunächst zu einem unklaren Feuerschein auf dem Dach eines Wohngebäudes in der Straße "Am Holzhof" alarmiert. Erkundungen vor Ort verliefen jedoch ergebnislos. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Einsatzort nicht in der Straße "Am Holzhof" sondern in der Tätzestraße befand.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. Art und Umfang des Brandes waren zunächst unbekannt. Die nähere Erkundung ergab, dass auf einer Dachterrasse im 8. Obergeschoss eines Wohngebäudes ein Blumenkübel brannte. Da ein Zugang über die unbewohnte Wohnung nicht möglich war, wurde die Brandbekämpfung zunächst über eine Drehleiter durchgeführt. Hierbei kam ein Kleinlöschgerät zum Einsatz. Im weiteren Verlauf konnte ein C-Rohr zum Brandort geführt werden. Hierbei wurde auch eine Steigleitung (trocken) genutzt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

