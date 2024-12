POL-UN: Unna - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (18.12.2024) in dem Zeitraum von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tulpenstraße. Sie hebelten hier die Wohnungseingangstür einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf und entwendeten Bargeld in einem dreistelligen Wert und Schmuck. Zeugen, die Angaben zu dem ...

