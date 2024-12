Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bergkamen (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Mittwoch (18.12.2024) zwischen 15.20 Uhr und 21.20 Uhr durch ein Fenster einer Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am "Veilchenweg" ein.

Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und entwendeten einen Jutebeutel, mehrere Spielkonsolen-Controller, ein Headset sowie verschiedene Schmuckstücke.

Hinweise, die zu den entwendeten Gegenständen und den Tätern führen, bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

