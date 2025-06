POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in Herrnburg

Hagenow (ots) - Am Samstagnachmittag haben unbekannte Täter zwei Müllhaufen in einem Waldstück bei Hagenow angezündet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Unrat (unter anderem Spraydosen, Autoteile, leere Behältnisse) gegen 15:00 Uhr mutwillig an zwei Stellen am Verbindungsweg zwischen Viez und Scharbow entzündet worden sein. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände im Ausmaß von circa 20 Quadratmeter ...

