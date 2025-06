Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Leistungsmarsch und Spiel ohne Grenzen der Ortsfeuerwehr Altenhagen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Samstag, den 14. Juni 2025, veranstaltete die Ortsfeuerwehr Altenhagen zum 90-jährigen Bestehen der Wehr und zum 15. Geburtstag der Jugendfeuerwehr einen Leistungsmarsch. Auf einer 10 Kilometer langen Strecke stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abwechslungsreichen Aufgaben aus den Bereichen Feuerwehrwesen, Sport und Spaß. Insgesamt gingen rund 30 Gruppen an den Start, darunter zahlreiche Feuerwehrmannschaften sowie Teams aus dem privaten Bereich, die mit viel Ehrgeiz und guter Laune antraten. Die Strecke führte rund um Altenhagen und war gespickt mit anspruchsvollen und unterhaltsamen Stationen - vom feuerwehrtechnischen Wissen bis hin zu sportlichen Herausforderungen war alles dabei. Die privaten Teams durften im Rahmen eines Spiels ohne Grenzen an eigentlichen "Feuerwehrstationen" allgemeine Aufgaben meistern.

Am Ende sicherte sich das Team des 4. Zuges der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache den 1. Platz unter den Feuerwehren. Darüber hinaus wurde der 4. Zug auch mit dem Stadtpokal ausgezeichnet - einem Wanderpokal der Stadtfeuerwehr Celle, der an die beste Feuerwehrgruppe der Stadtfeuerwehr vergeben wird.

In der Gesamtwertung der privaten Mannschaften standen am Ende die Schützenherren der Schützengemeinschaft Altenhagen auf dem 1. Platz.

Die Ortsfeuerwehr Altenhagen war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Tages und der großen Resonanz an der Veranstaltung.

Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die durch ihre Unterstützung zum Gelingen des Tages beigetragen haben.

Der Tag endete mit einem gemütlichen Beisammensein am Feuerwehrhaus Altenhagen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell