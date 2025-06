Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Um zum Bahnhof in Hermsdorf zu gelangen, nutzte ein Mann am vergangenen Donnerstag einen E-Scooter. Diesen sicherte er am Donnerstagmorgen mit einem Schloss an genannter Örtlichkeit. Als er gegen 16:00 Uhr wieder zurückkam, musste er den Diebstahl des Rollers feststellen. Unbekannte eigneten sich den E-Scooter im Verlauf des Donnerstages, indem sie das Schloss gewaltsam entfernten und anschließend mit dem Fahrzeug flüchteten. Die Ermittlungen zum besonders schweren Diebstahl dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell