Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts in Firma gewütet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Waldeck: Der Donnerstagmorgen begann für die Mitarbeiter eines Verarbeitungsbetriebes mit einer bösen Überraschung. Zur Nachtzeit waren Unbekannte widerrechtlich im Objekt gewesen. Nachdem der oder die Täter den Zaun des Grundstücks überwunden hatten, verschafften sich diese über ein Fenster Zutritt. Im Anschluss durchwühlten die Täter so gut wie alle Räumlichkeiten und wurden fündig. Ein Tresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe wurde als Stehlgut auserkoren. Mitsamt der Beute entfernten sich die Unbekannten vom Ort. Nach umfangreicher Spurensuche am Tatort hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

