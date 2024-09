Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personenkontrolle führt zu BTM-Verstoß

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstagabend wurde ein 36-jähriger Mann in der Burgstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine geringe Menge Kokain bei ihm aufgefunden. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung wurden nur noch geringe Kokainanhaftungen an einem Glas festgestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.|wey

