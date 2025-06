Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Die Vorfahrtsmissachtung wurde einem Radfahrer am Donnerstagnachmittag in der Jenaischen Straße zum Verhängnis. Der 29-Jährige fuhr mit seinem Rad von der Jahnstraße auf die Jenaischen Straße auf und achtete dabei nicht auf den dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch sich der Radler leicht verletzte. Polizei und Rettungsdienst kamen zum Einsatz. Während die Polizisten den Unfall aufnahmen, wurde der 29-Jährige mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

