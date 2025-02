POL-PDLD: Edesheim - 15 Fahrer zu schnell und einer berauscht

Annweiler (ots) - Am 25.02.25, gegen 9.35 Uhr, ereignete sich in Annweiler, in der Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein VW Crafter-Kastenwagen, parkte vor der Zugangstreppe zum Bahnhof in Annweiler. Ein Pritschenwagen mit Kofferaufbau in weißer Lackierung und grüner Schrift, streifte beim Vorbeifahren den Pritschenwagen und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein ...

