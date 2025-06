Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mehrere Verletzte nach Unfall

Am Freitagnachmittag kam es auf der B312 zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Opel Fahrer die B312 von Daugendorf in Richtung Bechingen. Auf Höhe des dort befindlichen Parkplatzes mussten mehrere vorausfahrende Fahrzeuge wegen eines Linksabbiegevorgangs abbremsen. Dies erkannte der 39-Jährige zu spät und versuchte daraufhin mittels Ausweichmanövers eine Kollision zu verhindern. Dies misslang ihm jedoch, wodurch er einen vorausfahrenden Citroen rammte. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor fahrenden Mercedes-Benz aufgeschoben. Durch das Ausweichen stieß der 39-Jährige außerdem mit einer entgegenkommenden 21-jährigen BMW Fahrerin zusammen. Der BMW wurde in den seitlichen Grünstreifen abgewiesen. Alle vier Unfallbeteiligten erlitten infolge des Unfalls Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer des Mercedes wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Der 39-Jährige Opel Fahrer und die 21-jährige BMW Fahrerin kamen mit dem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik. Die 36-jährige Fahrerin des Citroen konnte nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall. Diese sollen sich bitte unter der Tel. 07392 9630320 bei der Verkehrspolizei Laupheim melden.

