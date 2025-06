Ulm (ots) - Gegen 15:25 Uhr kam es durch einen technischen Defekt zu einer Verpuffung in der Dunstabzugshaube in der Pizzeria in der Österbachstraße. Diese geriet in Brand. Die Feuerwehr Göppingen löschte den Brand. Hierzu musste sie die Dunstabzugshaube, die außerhalb des Hauses entlangführt, öffnen. Das ...

