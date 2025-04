Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Firmenfahrzeug aufgebrochen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben ein Firmenfahrzeug aufgebrochen, das an der Wettringer Straße geparkt war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (01.04.25), 21.00 Uhr und Mittwoch (02.04.25), 07.00 Uhr.

An dem VW-Transporter schlugen die Unbekannten ein Fenster an der Heckscheibe ein und gelangten so ins Fahrzeug. Sie stahlen daraus mehrere Werkzeuge, darunter einen Bohrhammer und eine Akku-Flex der Marke Dewalt, ein Lasergerät sowie Akkus. Angaben zur Höhe des Schadens liegen nicht vor.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Autoaufbruch bei der Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell