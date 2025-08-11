Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: RÜCKNAHME FAHNDUNGSAUFRUF nach unfallflüchtigen Fahrzeug nach Unfall mit Todesfolge

Haßleben - Ringleben (ots)

Der Fahndungsaufruf nach dem flüchtigen Fahrzeug VW welches einen Unfall verursachte bei dem eine männliche Person getötet wurde, wird hiermit zurückgenommen. Das Fahrzeug und der Unfallverursacher konnten ermittelt werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Trotzdem werden immer noch Hinweise von Zeugen erbeten, die weitere Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können. Diese Hinweise sind für das sich anschließende Ermittlungsverfahren bedeutsam. (Tel.Nr. Polizei Sömmerda: 0361-574325100). (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell