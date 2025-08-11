Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Mülltonnenbrand in Erfurt gesucht

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen brannten im Erfurter Norden zwei Mülltonnen. Ein Zeuge beobachtete gegen 03:00 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße eine Person, die einen Gegenstand in eine Mülltonne warf. Kurz darauf stand diese in Vollbrand und das Feuer griff auf eine weitere Tonne sowie auf die Glasscheibe einer Eingangstür und eine Sprechanlage über. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, dennoch entstand bislang unbekannter Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise zu dem Täter. Dieser wird als etwa 170 cm groß und mit Kapuzenpullover bekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0206468 entgegen. (DS)

