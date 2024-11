Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer -Widerstand geleistet

Kehl, Goldscheuer (ots)

Am Montagabend kam es nach Streitigkeiten zwischen zwei Personen in einem Anwesen in der Schillerstraße zu einem Polizeieinsatz. Gegen 20:20 Uhr soll eine Frau ihren Partner nach lautstarken verbalen Streitigkeiten bedroht und in der Wohnung randaliert haben. Einem durch Polizeibeamte erteilten Wohnungsverweis wollte die 42-Jährige nicht nachkommen woraufhin sie in Gewahrsam genommen wurde. Die Frau sperrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Gegen sie wird nun wegen Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

