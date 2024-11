Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall und Beleidigung

Achern (ots)

Ein missglückter Abbiegevorgang führte am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall und einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 27-Jähriger BMW-Fahrer kurz vor 14 Uhr die Eisenbahnstraße. An der Kreuzung zur Fautenbacher Straße bog der 27-Jährige nach rechts ab. Dabei kam er offenbar nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer verkehrsbedingt wartenden VW-Fahrerin. Infolgedessen stieg der Beifahrer des VW aus und soll den vermeintlichen Unfallverursacher gewaltsam angegangen sein. In der Folge soll er auch die zur Hilfe eilende Rettungskräfte bedroht haben. Bei dem BMW-Fahrer konnten berauschende Mittel festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. /em

