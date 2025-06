Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmuck gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach dem Diebstahl aus einer Wohnung am Dienstagmorgen (17.6.) hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen klingelte ein bislang noch unbekannter Täter gegen 9.30 Uhr bei einer Seniorin in der Nähe der Stadtteilschule in Arheilgen und gab an, das Wasser in ihrer Wohnung abstellen zu müssen. Er folgte der Dame in das Badezimmer und lenkte sie hier geschickt ab. In der Zwischenzeit entwendete ein Komplize die Wohnung und entwendete eine Schmuckschatulle. Das Duo suchte anschließend unerkannt das Weite. Ein Krimineller war zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Laut Zeugenausage hatte er braune, kurze Haare und trug einen Anzug mit Krawatte. Zeugen, denen der Beschriebene oder sein Komplize vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu melden.

